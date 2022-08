Mario Giuliacci, meteo estremo: "Nessuno è al sicuro", l'Italia trema

19 agosto 2022 a

L'ondata violentissima di maltempo che ha colpito Toscana e Liguria non è destinata a finire. Secondo il colonnello Mario Giuliacci ci attendono "due giorni con condizioni meteo caratterizzate da tanti temporali e il rischio di grandine e nubifragi". Sono, si legge sul sito meteogiuliacci.it , "le conseguenze della perturbazione che sta attraversando il nostro Paese e che farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro e al Nord".

Aspettiamoci, dunque, situazioni climatiche estreme.





Aspettiamoci, dunque, situazioni climatiche estreme. Rovesci e temporali bagneranno praticamente tutto il Nord Italia, scendendo su Toscana, Umbria, Marche, nord della Sardegna e Lazio. Si tratta, in questi casi, di fenomeni passeggeri, acquazzoni e classici "temporali estivi". Le piogge su Milano, Bologna, Firenze e Roma saranno bissate, tra poche ore, con precipitazioni a macchia di leopardo "su tutto l'Arco Alpino, Levante Ligure, Lombardia Orientale, Triveneto, Emilia, Romagna, Sardegna e praticamente tutte le regioni centrali, sconfinando a tratti anche sul nord della Puglia". Un parziale miglioramento generale è atteso per sabato, non prima però temporali intensi, "con il rischio di grandine e nubifragi".

A rendere la situazione meteo insidiosa, sottolinea lo staff del colonnello Giluliacci, è "il contrasto tra le fresche correnti al seguito della perturbazione e l'aria calda che ancora staziona sul nostro Paese". Da qui, dunque, oltre a nubifragi e grandinate, anche le forti raffiche di vento che giovedì in Liguria hanno raggiunto addirittura la velocità di 140 chilometri all'ora. "In realtà - si legge - nessuna delle regioni interessate dal maltempo può dirsi realmente al sicuro".