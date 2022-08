Pavia, tenta di strangolare la fidanzata in auto in pieno giorno: il video choc

23 agosto 2022 a

Choc a Pavia: un uomo ha provato a strangolare la fidanzata all'interno della sua macchina. Il video della violenza, circolato parecchio sui social, mostra la ferocia dell'uomo, prima fermato da alcuni passanti e poi portato via dalla polizia. Nelle immagini si vede la donna che tenta di divincolarsi e sottrarsi ai pugni e agli schiaffi del suo compagno. A cercare di immobilizzarlo ci hanno pensato tre agenti intervenuti per mettere fine alla violenza.

L'uomo, 28 anni, ha reagito con violenza anche contro i poliziotti, che l’hanno arrestato in flagranza per lesioni personali aggravate e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto, poi, è stato convalidato in Tribunale. La coppia avrebbe iniziato a litigare fuori dal bar all’angolo di via Olevano. È stato il titolare del locale, infatti, a chiamare il 112. La fidanzata, una 32enne rumena, sarebbe riuscita a trovare rifugio nella propria auto. Ma lì è stata raggiunta dall'uomo e a quel punto l’aggressione è diventata ancora più pesante.

La donna - come riporta Il Giorno - ha riportato lesioni per 25 giorni di prognosi. Tra i feriti nella colluttazione anche due degli agenti, uno con 7 giorni di prognosi e l’altro con 20 giorni. Uno di loro sarebbe stato morso al braccio mentre ammanettava il 28enne. Alessandro Cattaneo di Forza Italia ha commentato su Facebook: "Un ringraziamento ai miei concittadini e alle Forze dell’Ordine che sono prontamente intervenuti scongiurando il peggio. Di fronte ad episodi di violenza bisogna reagire tutti, con prontezza e senza esitazioni".