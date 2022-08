Meteo, la rivelazione di Mario Giuliacci: il 31 agosto tutto stravolto

23 agosto 2022 a

a

a

Non c'è da stare tranquilli sul fronte meteo. L'ultima previsione del meteogiuliacci.it annuncia una nuova ondata infernale di caldo. C'è una sola buona notizia: non tutte le regioni saranno interessate da questa ondata di caldo. L'afa e il caldo africano dunque colpiranno solo alcune zone del Paese mentre altre potranno godere del fresco e di temperature in linea con le medie stagionali.

"Cosa sta per succedere a Milano". Meteo, Giuliacci: estate finita in anticipo?

Nei prossimi giorni infatti sarà protagonista l'Anticiclone delle Azzorre che di fatto occuperà una vasta area della nostra Penisola. Il caldo africano riguarderà principalmente il Sud e le isole maggiori.

Meteo, l'annuncio di Giuliacci: "Ecco quando e dove arriva la settimana di fuoco"

Saranno risparmiati il Centro e il Nord. Picchi di 37-38 gradi dovrebbero riguardare le regioni meridionali e la Sardegna. Va detto che non saranno toccati i picchi di 40 gradi che hanno accompagnato questa estate infernale. Ma di certo questa ultima parte di agosto avrà delle conseguenze importanti anche sul fronte siccità. I giorni da tenere d'occhio sono quelli del 31 agosto e di giovedì 1 settembre. In quelle 24-48 ore dovrebbe palesarsi la nuova ondata di caldo africano. Ma occhio: dopo il caldo, secondo le proiezioni dei modelli potrebbe esserci una svolta pesante autunnale tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Insomma il meteo sarà sempre più instabile.