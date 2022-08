Genova, panico in autostrada: il tir fa inversione a U, come lo fermano

25 agosto 2022 a

Un tir e un'auto hanno eseguito una pericolosa inversione a U sull'autostrada a Genova. Subito è scattato il panico per la manovra azzardata. È successo martedì 23 agosto sull’autostrada A10 a Genova prima di una galleria, vicino al casello Aeroporto. Caos tra gli automobilisti che in quel momento stavano percorrendo proprio quel pezzo di strada. Quasi subito è scattata la procedura di Aspi, che ha avvisato i viaggiatori in transito del pericolo incombente tramite i pannelli a messaggio. Nel frattempo le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena e di Ovada si sono affrettate a raggiungere il luogo in cui era avvenuta l'inversione.

La Polizia di Stato - che ha diffuso il video della manovra su Twitter - ha spiegato in un comunicato ufficiale che il dispositivo da loro predisposto si è dimostrato efficace nel prevenire pericolosi incidenti e assicurare un tranquillo viaggio in auto a tutti. Alla fine, per fortuna, le manovre scellerate dei due mezzi non hanno causato incidenti. E tutti e due i conducenti sono stati bloccati poco dopo dalle pattuglie della Stradale. All'autista del Tir, originario dell'Europa dell'est, sarebbe stata ritirata la patente e comminata una multa fino a 8mila euro. Sanzioni a cui - come riporta Leggo - si sarebbe aggiunto anche il fermo del mezzo per 3 mesi.

Stesse sanzioni per il conducente dell'auto, uno straniero che l'aveva presa a noleggio. La Polizia, nel frattempo, avrebbe inviato un dossier alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ritenendo i due conducenti responsabili di attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti. "La manovra a dir poco scellerata di quei due conducenti, che hanno evidenziato un totale disprezzo per la sicurezza stradale, non rende giustizia ai tanti automobilisti e autisti professionali che, invece, sanno perfettamente che guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria", ha dichiarato Paolo Maria Pomponio, Direttore del Servizio Polizia Stradale