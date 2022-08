Napoli, soldatessa di 19 anni muore di Covid. Nave militare greca in quarantena: cosa succede

25 agosto 2022 a

a

a

Una soldatessa di 19 anni è morta dopo essere risultata positiva al Covid e altri due giovani soldati della nave militare greca, anch'essi contagiati, sono ricoverati in ospedale a Napoli. L'imbarcazione è ancorata davanti al porto del capoluogo campano e resta in quarantena. Nelle prossime ore tutti i membri dell'equipaggio - 250 persone - saranno sottoposti a tampone. È quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate dopo la riunione sul tema nella Prefettura di Napoli.

La militare diciannovenne pare che abbia sviluppato a bordo i primi sintomi. Ricoverata con febbre alta e ormai in gravi condizioni nell'ospedale del Mare di Napoli non ce l'ha fatta ed è deceduta la notte scorsa: a un primo tampone per il Covid era risultata negativa, ma un secondo tampone aveva invece dato esito positivo. Gli altri due militari sono stati poi ricoverati in isolamento al Cotugno, con i parametri vitali tenuti costantemente sotto monitoraggio, anche loro positivi al Covid e pare non siano in pericolo di vita.

L'Usmaf ha posto in quarantena, per motivi precauzionali, la nave fino a una nuova valutazione dopo i tamponi. Al momento non c'è alcuna positività al vaiolo delle scimmie. La nave di appoggio alla marina militare di Atene proveniva da Tunisi e aveva in programma di fare scalo a Napoli.