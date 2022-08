Il Volo, Gianluca Ginoble scoppia in lacrime: dramma privato

27 agosto 2022 a

Grave lutto per Gianluca Ginoble, tenore de Il Volo. Il cantante si è esibito in lacrime al funerale dell’amica Flavia Di Bonaventura, travolta e uccisa a 22 anni - mentre era in bicicletta - da un automobilista poi risultato positivo all'alcol test. È successo domenica notte. Quello con Ginoble è stato uno dei momenti più toccanti e commoventi della cerimonia per l'ultimo saluto alla giovane. L'artista ha cantato l’"Ave Maria" di Gounod riarrangiata da Bac.

Tutti commossi i presenti al funerale. Anche il tenore alla fine del brano non è riuscito a trattenere le lacrime ed è andato ad abbracciare il papà di Flavia, la mamma e i nonni. Il suo gesto ha reso orgogliosa tutta la comunità di Roseto, cittadina costiera della provincia di Teramo, stretta intorno al dolore della famiglia della ragazza uccisa. Circa mille le persone accorse alla cerimonia, che si è svolta nella piazza del municipio.

"Gianluca ha dimostrato per l’ennesima volta alla sua città di essere rimasto il ragazzo umile di sempre e di avere una sensibilità fuori dal comune", si è sentito dire alla cerimonia, stando a quanto riporta Leggo. Al termine dell'esibizione del tenore si sono alzati tutti in piedi ed è scoppiato un grande applauso.