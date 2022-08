Meteo, Mario Giuliacci chiude l'estate: cosa accadrà in poche ore

27 agosto 2022 a

Le previsioni del tempo di domenica 28 giugno non sono particolarmente buone. Parola del colonnello Mario Giuliacci, che nel suo ultimo aggiornamento video ha dato conto di quanto accadrà nella giornata di domani. “Venti freschi di origine atlantica - ha dichiarato - seguono la perturbazione giunta nella giornata di sabato e interesseranno il Centro-Nord. L’anticiclone africano invece lambisce le regioni meridionali”.

Rovesci e temporali sono quindi previsti ovunque, soprattutto al pomeriggio, tranne che in Piemonte e in Sardegna. Le temperature massime saranno attorno ai 27-30 gradi al Centro-Nord, in Campania e in Calabria, mentre saranno di 30-32 gradi in Puglia e nelle isole maggiori. Guardando invece già a settembre, le previsioni non sembrano essere delle migliori. Dai modelli del Centro Europeo emerge infatti il pericolo di fenomeni alluvionali, anche se in una prima fase il caldo continuerà ad essere predominanti. Più in generale, però, l’autunno rischia di essere una stagione ricca di episodi piuttosto estremi.

Secondo le proiezioni del Centro Europeo, grande attenzione andrà rivolta alle regioni del Centro-Nord per il suddetto rischio di eventi alluvionali. “Questo periodo dell’anno - scrive Giuliacci - risulta spesso piuttosto delicato, a causa dei forti contrasti che si vengono a creare tra masse d’aria completamente diverse e della superfici marina particolarmente bollente. Oltretutto, i primi giorni del nuovo mese proporranno uno scenario fin troppo caldo, che esacerberà ulteriormente i possibili contrasti”.