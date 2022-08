Meteo, scatta l'allerta della Protezione civile: dove arriva la "tempesta perfetta"

28 agosto 2022 a

Il meteo divide l’Italia anche nell’ultima domenica di agosto. Al Nord il mese si chiude con il rischio di forti temporali, al Centro-Sud con il sole. Il rischio di forti temporali, con possibili grandinate e intense raffiche di vento potrebbe riguardare 11 regioni, dove è stata emessa l’allerta gialla della Protezione Civile (Abruzzo, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria e al Sud Basilicata e Campania).

Nel dettaglio per quanto riguarda la Lombardia, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali. Precipitazioni a carattere di rovescio e temporale risulteranno possibili su tutto il territorio regionale nel corso della giornata odierna, sebbene più probabili e organizzate sui settori orientali, per poi tendere ad esaurirsi in serata. Qualche rovescio sparso, su Prealpi e fascia pedemontana in particolare, sarà ancora possibile nella nottata.

Le cumulate attese potranno raggiungere localmente anche i 50/60 mm/24h. Si segnalano inoltre rinforzi locali di vento in occasione dei fenomeni temporaleschi. Per domani è prevista la graduale espansione di un promontorio di alta pressione, con una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Permarrà comunque la possibilità di fenomeni a carattere di rovescio e temporale nel corso della giornata, soprattutto sui settori orientali. Precipitazioni ovunque in esaurimento entro sera.