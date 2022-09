Cristina D'Avena, caos al concerto: 65enne si denuda, poi il gesto choc

02 settembre 2022 a

a

a

Il concerto di Cristina D'Avena a Ladispoli ha avuto una parentesi piuttosto curiosa. A quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, nel corso della serata un uomo di 65 anni avrebbe approfittato della confusione per commettere atti osceni tra le ragazze presenti tra il pubblico dopo essersi denudato. Un episodio sconcertante che ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra il pubblico. In pochi istanti si è scatenato l'inferno.

"Succedono certe cose...": Cristina D'Avena, la clamorosa confessione su Jovanotti

L'uomo dopo aver sentito le urla e le lamentele di alcune donne che aveva tentato di molestare, si è dato alla fuga. Ma immediatamente è stato raggiunto da un gruppo di persone che ha tentato di linciarlo. Solo il pronto intervento delle forze dell'ordine ha evitato che ci scappasse il morto.

"Ho sofferto tanto". Cristina D'Avena, l'insinuazione umiliante: di lei dicevano che...

Subito dopo le donne molestate hanno denunciato il 65enne. Adesso, dopo l'avvii dell'indagine, gli inquirenti dovranno accertare se ci sono stati episodi simili in passato, ovvero se l'uomo ha tentato di molestare altre donne in occasioni analoghe. Va infine sottolineato che il concerto di Cristina D'Avena è proseguito senza problemi. Insomma tanta paura tra il pubblico, ma per fortuna l'episodio si è chiuso rapidamente e così lo spettacolo è andato avanti senza interruzioni. Ora toccherà agli inquirenti, anche a seguito delle denunce, ricostruire cosa è accaduto in quei minuti di totale caos.