Meteo, Mario Giuliacci e la profezia dei 7 giorni: cosa accadrà in Italia

Come ogni lunedì che si rispetti, Mario Giuliacci ha fatto le previsioni del meteo per i prossimi 7 giorni. Naturalmente si parte dall’attualità, che fa registrare temperature leggermente superiori alla media del periodo un po’ ovunque in Italia. Precipitazioni per il momento praticamente assenti: l’inizio di settembre è stato piuttosto calmo in questo senso, fatta eccezione per qualche rovescio nel settore centrale della Puglia Adriatica.

Ma come evolverà il meteo nel corso di questa settimana? “Per buona parte - ha spiegato Giuliacci - le temperature resteranno un poco superiori alle medie stagionali, garantendo un vero e proprio periodo di “Estate Settembrina” a tutti quanti. Un calo termico potrebbe registrarsi nel weekend, durante la giornata di Domenica, specialmente al Nord e sulle centrali tirreniche, accompagnato da instabilità meteorologica”. Per quanto riguarda la pioggia, ecco cosa bisogna aspettarsi nei prossimi sette giorni: “I primi due giorni della settima vedranno essenzialmente precipitazioni a carattere locale sui rilievi del Nord, tra Lunedì notte e Martedì mattina anche in Pianura Padana”.

“Mercoledì - prosegue Giuliacci - pioverà sia al Nord che sulle centrali tirreniche ma con intensità debole/moderata, mentre Giovedì si avranno precipitazioni più intense su buona parte del Centro-Nord. Venerdì sono previste piogge a macchia di leopardo da Nord a Sud, più organizzate in Emilia-Romagna, mentre Sabato potrebbero registrarsi nuovi temporali in Emilia-Romagna e nel Lazio. Per concludere, Domenica giungeranno piogge abbastanza intense al Meridione”.