Gas, attacco hacker in Italia: è il terzo in una settimana, sospetti sul Cremlino

06 settembre 2022 a

a

a

Terzo attacco hacker al gas italiano in una sola settimana: la notizia arriva da un'azienda del settore energia di Sarzana, provincia de La Spezia, in Liguria. Nei giorni scorsi, invece, una situazione simile è capitata a Gse ed Eni. Oggi a cadere nella trappola è il gruppo privato Canarbino, una delle più importanti aziende per quel che riguarda l'import/export di gas a livello nazionale ed europeo.

Al momento, come riporta Repubblica, sul cyberattacco sta indagando la Polizia Postale. Stando a quanto ricostruito finora, una delle controllate della Canarbino - con sede a Sarzana appunto - è stata a vittima di un ransomware. Di cosa si tratta? È un virus in grado di criptare tutti i dati che trova, rendendo inutilizzabile i sistemi. In ogni caso, non si sa se è stato chiesto un riscatto oppure no.

Il fatto che si tratti del terzo attacco in sette giorni non fa stare tranquilla l'intelligence italiana. Roberto Baldoni, direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza, insieme al sottosegretario Franco Gabrielli, ha già lanciato l'allarme sull'aumento incontrollato di attacchi hacker soprattutto contro imprese che si occupano di energia e sanità. Per quanto riguarda i primi due casi, indaga la procura di Roma. E pare che quanto scoperto finora porti a est. E non solo: l'ipotesi è addirittura che i responsabili siano hacker al servizio del Cremlino.