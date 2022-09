Vaccino, Giulia morta a 16 anni per le reazioni avverse: Italia sconvolta

07 settembre 2022 a

Oxana, madre di Giulia Lucenti, studentessa di 16 anni morta misteriosamente l’8 settembre scorso dopo 16 ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino antii-Covid di Pfizer, ha lanciato un disperato appello da Mario Giordano, a Fuori dal coro, nella puntata andata in onda il 6 settembre su Rete 4. "Avevo promesso a mia figlia la verità, ma la verità non è venuta fuori".

Nel servizio vanno in onda le immagini di Giulia. Il suo decesso improvviso è ancora senza una spiegazione. Oxana, che è una operatrice sanitaria, aveva anche lamentato gravi carenze nei soccorsi. “Quei due coaguli di sangue, usciti dalla vena di mia figlia quando le è stato inserito il catetere con l’adrenalina nel braccio sinistro, li ho visti molto bene. Erano due coaguli, non sangue liquido. Non sono un medico, ma se l’adrenalina, nel suo percorso fino al cuore, ha incontrato altri coaguli non ha certo raggiunto il suo obiettivo. Il defibrillatore, forse, avrebbe aiutato a far ripartire il battito". E aveva detto: "Non possiamo sapere se la nostra amatissima Giulia poteva essere salvata dall’uso del defibrillatore. Ma quel che è certo è che non è stato usato".