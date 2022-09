Meteo, Mario Giuliacci: "Danielle ha cambiato rotta", cosa accadrà in Italia

07 settembre 2022 a

Cosa succederà con l’uragano Danielle? Mario Giuliacci ha provato a dare delle risposte, anche se la situazione è ancora piuttosto incerta. Nella giornata di ieri, 6 settembre, l’uragano si trovava ancora in aperto Atlantico, a circa 1300 km ad ovest delle Azzorre. Secondo le proiezioni proseguirà verso il Regno Unito fino a oggi, mercoledì 7 settembre.

“A seguito del suo spostamento graduale verso più alte latitudini - ha spiegato Giuliacci - troverà via via acque più fredde. Pertanto, il calore assorbito dall’Oceano, il vero carburante di tali mostri, via via si ridurrà cosicché proprio giovedì 8 settembre è previsto che l’uragano si declassi in una tempesta tropicale (S nella immagine; venti tra 72 e 118 km/ora). Per di più il ciclone accennerà addirittura, tra giovedì e venerdì prossimi, un ripiegamento all’indietro verso Ovest. Ma sabato, a sorpresa, probabile nuovo cambio di rotta”.

“Dopo aver smentito una traiettoria fino alla Spagna - ha aggiunto Giuliacci - oggi viene smentita anche la traiettoria verso il Regno Unito o verso la Francia. Ma sabato 10 settembre nuova giravolta. Infatti, l’ex uragano, ora tempesta tropicale, sembrerebbe puntare di nuovo vero sudest ossia di verso Spagna e Portogallo. Lunedì’ 12 settembre giungerebbe a Nordest della penisola iberica con piogge torrenziali su tutto il settore occidentale della Spagna. Ora, ormai ridotto alla potenza di un normale ciclone atlantico, si muoverà verso la Francia, portando, martedì 13, piogge moderate sul Nord Italia”.