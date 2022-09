Meteo, la previsione di Giuliacci: "Possente Ottobrata in arrivo"

30 settembre 2022 a

Secondo le previsioni di MeteoGiuliacci.it, il prossimo mese l'Italia sarà colpita da un'ottobrata. Ma cosa vuol dire? Questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Al di là di miti e superstizioni, dal punto di vista meteorologico, indica un periodo, tipico appunto del mese di Ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per più giorni sul Mediterraneo centrale. In altre parole, l'inizio del prossimo mese sarà all'insegna di un anticiclone di matrice ibrida - con flussi sub tropicali - che si rafforzerà sempre di più. Le conseguenze saranno: cieli sereni pressoché ovunque, valori miti di giorno, addirittura quasi estivi in quota.

Andando più nel dettaglio si può affermare che il mese di ottobre si aprirà nel segno di una forte stabilità atmosferica, che è dovuta a una forte rimonta dell'alta pressione la quale, dall'Atlantico, si allungherà su buona parte dell'Europa occidentale, Italia compresa. Tanto sole dovunque, tranne per Domenica per l'estremo Sud (Sicilia e isole minori), alle prese con le ultime fasi di maltempo. Intanto, per tutta la prossima settimana si prevede un clima soleggiato in modo mite di giorno, e uno più freddo nella notte, a causa ormai delle notti piuttosto lunghe. Queste condizioni meteo dovrebbero accompagnarci, con molta probabilità, per più giorni.