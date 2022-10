Meteo, Mario Giuliacci: "Caldo, il giorno della svolta". Cambia ancora tutto

04 ottobre 2022 a

a

a

Fate molta attenzione al meteo dei prossimi giorni. Di fatto la situazione potrebbe cambiare in modo repentino dopo l'ottobrata che sta riportando le temperature quasi a 30 gradi su diverse città italiane. Dopo questa fase potrebbe arrivare una vera e propria svolta in grado di ribaltare tutto. E a rivelarlo sono le previsioni meteo di Mario Giuliacci: "Tanto sole, per tutta la settimana: clima mite di giorno, freddino nottetempo, grazie solamente alle notti ormai piuttosto lunghe.

La7 abbatte Matteo Salvini: l'ultimo schiaffo dei "maestrini" in tv

Queste condizioni meteo dovrebbero accompagnarci per più giorni: il segnale è forte, pertanto ci sentiamo di dire che per un po' (non è ancora chiaro quanto) le temperature saranno sopra le medie climatiche di riferimento", fa sapere il portale del colonnello.

"Ottobrata devastante". Meteo-Giuliacci, cosa si abbatte sull'Italia tra poche ore

Ma a quanto pare dopo una lunga fase di stabilità qualcosa potrebbe cambiare nel weekend: "Qualcosa si sblocca per il fine settimana", fa sapere sempre Giuliacci. Bisogna capire se arriveranno piogge o un abbassamento delle temperature che, ricordiamolo, sono al di sopra della media stagionale.