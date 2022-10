Meteo, "caldo africano": Giuliacci non mente, quando torna l'inferno

15 ottobre 2022 a

Ancora caldo sull'Italia. In altre parole: una nuova fase di ottobrata, ovvero quella fase di tempo stabile e di caldo anomalo rispetto alla media stagionale che si verifica nel cuore dell'autunno. Già a inizio ottobre abbiamo sperimentato un periodo del genere, con temperature primaverili o localmente estive che hanno toccato anche i 30°-31°C gradi in Sardegna. Adesso, dopo 3-4 giorni di maltempo, forte al Sud, ritorna di nuovo l’anticiclone africano con un tempo in prevalenza stabile, anche se non per tutti soleggiato, ma soprattutto eccezionalmente mite per il periodo, con massime fino ai 28°C.

A riportare le nuove previsioni è iLMeteo.it, secondo cui raggiungeranno il picco dei 28° le città di Bolzano e Oristano. A seguire Siracusa e Olbia con 27°C, mentre 26°C per Roma, Cagliari, Caserta e Catania. Un clima assolutamente fuori stagione, con il termometro che dovrebbe salire già da lunedì 17 ottobre, mentre l'apice si avrà tra martedì 18 e mercoledì 19. Si tratta di un autunno, dunque, eccezionalmente diverso dal solito. È infatti la prima volta che si registrano, nella storia climatica del nostro Paese, due ondate di caldo anomalo così ravvicinate in questo periodo dell'anno. Inoltre il 2022, fino ad oggi, è l’anno più caldo dal 1800: un record in 222 anni.

Un'ondata di caldo che sarà utile anche alle nostre tasche, dato che si potrà posticipare l'accensione del riscaldamento, che di questi tempi comporta esborsi stellari. Almeno fino a quando le temperature non torneranno prepotenti. Una possibile svolta, da questo punto di vista, è attesa solo da venerdì 21, quando correnti più fredde e instabili in discesa dal Nord Atlantico potrebbero farsi man mano più invadenti provocando un primo calo delle temperature e qualche precipitazione, specie al Nord.