Meteo, Giuliacci rivela: tutto finito, quando torna la pioggia

Ottobrata sì, ma fino a una certa data: l'autunno sta per prendersi la scena con piogge e temperature in calo. Come riporta meteogiuliacci.it è altamente probabile una inversione a u delle condizioni meteo nei prossimi giorni.

E come spiega il colonnello Giuliacci questo cambiamento repentino potrebbe avere conseguenze, in prima battuta, sul centro-Nord. "L'alta pressione mostrerà i primi segni di stanchezza nell'ultima parte della settimana, quando il suo indebolimento consentirà a delle frange nuvolose di raggiungere la metà più settentrionale del Paese. Nonostante questo primo aumento della nuvolosità, che come accennato tra venerdì 21 e domenica 23 coinvolgerà soprattutto il Centro-Nord, le piogge saranno comunque poche e rimarranno per lo più confinate alle zone alpine e alla Liguria", spiega Giuliacci.

Poi fa un passo in avanti e si spinge con le sue proiezioni fino alla fine del mese: "Le mappe odierne danno delle indicazioni piuttosto chiare, anche se, a causa del numero di giorni che ancora mancano all'evento, permane dell'incertezza su entità e diffusione del peggioramento. Lo scenario più probabile è quello che vede una perturbazione atlantica in arrivo al Nord tra lunedì 24 e martedì 25, con piogge sparse che potrebbero bagnare gran parte delle regioni settentrionali, mentre il centro e il Sud verrebbero risparmiati da questo peggioramento del tempo".