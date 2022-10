Meteo, crollo di 10 gradi: Giuliacci rivela il giorno del gelo

31 ottobre 2022 a

Con la fine di ottobre si chiude anche questa lunga ottobrata che ci ha accompagnato per oltre un mese dall'inizio dell'autunno con temperature miti e cieli soleggiati. Ciò che ci aspetta adesso, dunque, è il freddo. È infatti confermato un drastico cambio di rotta a livello termico sull'Italia, dopo lunghe settimane di caldo eccezionale, con temperature ben oltre la norma. Tanto che si passerà da un contesto estivo ad uno tipicamente autunnale. La ragione è da ricercare in una perturbazione, che si sta formando proprio in questi giorni, a Sud della Groenlandia e che il 4 novembre raggiungerà le Alpi con direzione Nordovest. L’aria che segue la perturbazione verrà deviata verso i Balcani per poi sfociare tra il 5 e il 6 novembre sull’Adriatico e da qui poi su tutto il Paese.

Dite addio al caldo. Meteo, ribaltone clamoroso: quando cambia tutto

L’irruzione, insomma, rischia di rivelarsi piuttosto fredda, con valori termici tardo autunnali, poiché il brusco crollo termico sarebbe accentuato anche dal ricordo situazione attuale che ha un tenore decisamente fuori dalla media stagionale. Le temperature medie crolleranno di 5-10°C, ma in alcune località, specie quelle adriatiche, ci sarà una differenza di almeno 11-12°C. Le temperature più basse, infatti, sono previste sulle città del versante Est, da Venezia a Foggia, con 5°C. Temperature intermedie invece per Milano e Roma con 7°C, mentre le città sul versante Ovest saranno quelle meno colpite: Torino e Firenze le sole con 10°C. Per quanto riguarda la pioggia, infine, ci sarà un peggioramento fugace, che non dovrebbe durare più di 48-60 ore.