Terremoto in Calabria, magnitudo 5.1. Impressionante: "Nonostante la profondità..."

Forte scossa di terremoto in Calabria, ma nessun danno. Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, in contatto con le strutture sul territorio, "non risultano danni" ma solo tanta paura, con i residenti scesi in strada nel timore di altre scosse di assestamento, subito dopo il sisma di magnitudo 5.1 registrato alle 22.42 di lunedì sera nel Mare Tirreno, nel tratto antistante i centri di San Nicola Arcella e Praia a Mare, nella zona alta della provincia di Cosenza.



Malgrado la notevole profondità in cui si è verificata (286 chilometri), la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, anche nelle regioni limitrofe di Basilicata e Puglia. Non c'è stato panico, anche perché la percezione del sisma sulla terraferma è stata minima, ma alcune persone sono scese in strada. Il terremoto è stato avvertito non soltanto in molti centri del Tirreno cosentino, ma lungo tutta la fascia tirrenica ed in alcuni comuni dell'entroterra. I carabinieri della Compagnia di Scalea e del Comando provinciale di Cosenza si sono immediatamente attivati per accertare possibili danni a persone o cose.