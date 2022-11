Meteo, Giuliacci rivela l'arrivo del gelo: accadrà in poche ore

12 novembre 2022 a

Il freddo accompagnerà questo weekend. Come riporta meteoGiuliacci.it, si apre con questo fine settimana una finestra invernale che darà un assaggio della stagione fredda. "Le correnti fredde irromperanno dalla porta dell'Adriatico (da est, originate dalla Russia) ed è quindi soprattutto in questo versante della Penisola, quello orientale, che si farà inizialmente sentire il calo termico. Domenica però si propagherà con decisione a gran parte del Paese e in particolare al Nord, con valori per la prima volta da tempo ampiamente sotto le medie", spiega il colonnello Giuliacci.

Ma a questo punto è lecito chiedersi quando arriverà davvero il tanto temuto gelo che cambierà e non poco le nostre abitudini soprattutto in un periodo in cui facciamo i conti con le bollette. "Arriveranno nuove piogge e anche la neve. Sabato 12 la pioggia renderà utile l'ombrello al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, propagandosi a fine giornata anche a Emilia e Romagna. Il giorno successivo, Domenica 13, il maltempo si sposterà più a settentrione, e sarà anche la giornata delle sorprese nevose! Domenica, nel corso del giorno, pioverà su gran parte del Nord e, a tratti, anche sulle regioni centrali tirreniche, con nevicate sulle Alpi a quote relativamente basse, in Piemonte e Lombardia anche al di sotto dei 1000 metri", aggiunge Giuliacci. Insomma dobbiamo prepararci a un'inversione di tendenza in poche ore, il freddo e le piogge sono alle porte.