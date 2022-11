Meteo, Giuliacci rivela: quando l'Italia sarà travolta dal freddo

15 novembre 2022 a

Le temperature crolleranno. E pure in poche ore. A rivelarlo sono le previsioni del colonnello Mario Giuliacci che su meteoGiuliacci.it spiega quali sono i capovolgimenti di fronte che ci aspettano in questa settimana. Bisogna fare attenzione, a partire da oggi, alle temperature. "Tra Martedì e Mercoledì non ci sono sostanziali variazioni, un po' freddino laddove pioverà (Centro-Nord), più mite altrove", spiega Giuliacci. Ma attenzione a quanto potrebbe accadere tra venerdì e sabato. In questi due giorni dovremo fare i conti con l'aria fredda che arriva dai Balcani: le temperature andranno in picchiata soprattutto al Nord.

Accadrà tutto in poche ore: meteo, Giuliacci rivela cosa ci aspetta

Ma attenzione anche a domenica 20 novembre. In quel giorno una nuova irruzione gelida porterà un abbassamento delle temperature anche al Sud. Non solo freddo, anche piogge, forti e intense. "Martedì entrerà una nuova perturbazione al Centro e al Nord, la quale andrà a intensificarsi nella giornata di Mercoledì. Giovedì sarà più asciutto ma con ulteriori residui di instabilità al Centro-Sud, mentre Venerdì una nuova perturbazione porterà piogge su tutta l’Italia, ma sarà piuttosto veloce", ha spiegato il colonnello Giuliacci. Insomma l'autunno ora fa sentire la sua voce.

Meteo, vortice di freddo in arrivo: quando (e dove) crollano le temperature

A preoccupare di più è il crollo drastico delle temperature che di fatto potrebbe portare criticità anche sul fronte energetico. Le bollette sono già pesanti in autunno, figuriamoci con un inverno rigido...