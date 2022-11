Meteo, la profezia nera di Giuliacci: ufficiale, travolti da gelo e nubifragi

14 novembre 2022 a

Temporali, pioffe e neve. L'autunno comincia a cambiare volto, a far sentire al sua voce e inizia a traghettarci verso un inverno rigido. Secondo le previsioni de meteoGiuliacci.it, ci attende una settimana difficile. "Dopo le pioggerelle di Lunedì 14, da martedì cambia tutto e arrivano piogge come si deve. Da ovest, infatti, si avvicina a grandi passi una nuova passata piovosa, che provocherà un marcato peggioramento del tempo. Tra martedì 15 e mercoledì 16 è previsto un carico notevole di piogge e nevicate dai 1300-1700 metri", spiega il colonnello Mario Giuliacci.

Insomma a quanto pare nel corso di questa settimana dovremo fare i conti con le temperature in picchiata e soprattutto con la presenza di forti temporali che cambieranno radicalmente il quadro della situazione meteo. Sempre secondo quanto riportato dal colonnello Mario Giuliacci, ci saranno diverse zone con abbondanti accumuli, ma va detto che di fatto sarà tutta l'intera Penisola ad essere interessata dalle forti piogge.

A questo punto non bisogna nemmeno perdere d'occhio l'azione della Nina che potrebbe avere un ruolo importante sull'arrivo dell'inverno. Ma nell'immediato occhio alla valanga di piogge in arrivo. Infatti nessuna regione potrà evitare i temporali in arrivo. I temporali infatti interesseranno il Nord, il Centro e il Sud.