Meteo, Giuliacci: "Gelo dalla Russia", la previsione che sconvolge l'Italia

Arriva l'inverno, quello vero, con gelo e neve per l'inizio di dicembre. "Spunta l'ipotesi, confermata da più modelli, di una nuova discesa di aria fredda in arrivo dalla Russia", scrive Mario Giuliacci sul suo sito. Arriva la neve anche in pianura? "In realtà non è affatto sicuro", prosegue il meteorologo, "però sappiamo con una certa precisione una cosa: per l'inizio del mese prossimo sussistono tutti gli ingredienti" perché l'inverno "bussi alla nostra porta. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, "non è affatto improbabile un arrivo di aria fredda da oriente, con moto retrogrado".

Se questa previsione venisse confermata, aggiunge Giuliacci, "potrebbe scendere la dama bianca fino a bassa quota al Nord. Ovviamente, il tutto dipenderà dall'intensità delle precipitazioni e da dove si formeranno i minimi depressionari. E soprattutto quanto quel lago gelido attorno all’Islanda sarà propenso a farci visita. Anche al Centro-Sud non mancheranno occasioni per nuove fasi meteo instabili, meno fredde che al Settentrione ma con un clima decisamente frizzante e variegato".

E così, "se il lago gelido da nordest riuscirà ad arrivare ben integro nelle nostre lande, è possibile che si possa parlare di freddo e neve al piano. Ma, al tempo stesso, se così non sarà, perlomeno di nevicate a bassissima quota. Infatti, a tal proposito, non son previste lunghe fasi meteo di alta pressione", conclude l'esperto. "Quella lasciamola stare, almeno per un po’. È stata a lungo la nostra compagna di viaggio, fino a farci soffrire una pesante siccità".