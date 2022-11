Maltempo, Ischia travolta dal fango: dispersi

26 novembre 2022 a

Incubo fango su Ischia: ci sarebbero 4 dispersi travolti dal fiume di terra e pioggia che sta sconvolgendo l'isola campana da alcune ore, in particolare il comune di Casamicciola Terme. La pioggia battente, a tratti diventata acquazzone, che da ieri pomeriggio insiste sulla regione, ha provocato smottamenti, allagamenti e disagi nella cittadina che era già stata colpita dal terremoto del 2017 e che ha ancora una zona rossa non risistemata. Case allagate nei primi piani, fango nelle strade, auto trascinate via. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Allertata anche la prefettura di Napoli.

Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e che dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi. Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento. In particolare, intorno alle 5 di questa mattina, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, e il fango e i detriti hanno aggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare.

Un uomo, travolto dal fango, è stato recuperato e salvato ed è cosciente, come si apprende dai carabinieri. Secondo quanto riporta Positanonews, in località Celario alcune case sono state sventrate dal fango e i soccorritori hanno estratto persone vive dal fango. L'isola è spezzata in due. Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine a Casamicciola stanno lavorando per sgomberare le arterie stradali interessate dalla frana e da colate di fango e detriti in modo da permettere la viabilità e quindi maggiore efficacia nei soccorsi. Un'ispezione in tutte le auto che risultavano parcheggiate lungo le strade invase dei detriti non ha evidenziato vittime.