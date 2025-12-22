Libero logo
Meteo, sentenza-Giuliacci: neve a Natale, ecco dove

di
lunedì 22 dicembre 2025
Il Natale quest'anno sarà all'insegna del maltempo in Italia, ma non solo. Torna anche la neve, come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. All'origine di tutto ciò c'è la formazione di un’area di bassa pressione nel Mar Mediterraneo con conseguenze sulla maggior parte delle regioni italiane. In diverse regioni, quindi, ci saranno fenomeni piovosi e nevosi anche abbondanti. A questo si unirà il vento forte in alcune zone. 

Un clima di stampo invernale quello che ci aspetta, dovuto soprattutto all’incontro di correnti umidi di origine Atlantica e aria fredda in discesa dall’Europa nord-orientale. Il risultato sarà un ciclone che porterà i suoi effetti già da oggi, lunedì 22 dicembre. Le prime a doversela vedere con il maltempo saranno le regioni del Nord-Ovest e le aree tirreniche, dove si verificheranno precipitazioni anche intense. Poi, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, saranno colpite anche le due Isole Maggiori e il Centro-Sud con precipitazioni forti. 

Per quanto riguarda la neve, portata dalle correnti più fredde, rappresenta una cosa positiva soprattutto per la stagione sciistica. Cadrà soprattutto sulle Alpi e potrà arrivare a quote collinari in Piemonte. Il giorno di Natale, giovedì 25, potrebbe arrivare un nuovo peggioramento con precipitazioni al Nord e nevicate abbondanti sulle Alpi, anche a quote inferiori. Tempo instabile pure sul resto della penisola. 

