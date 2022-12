Meteo, Giuliacci sconvolge il Capodanno: cosa svelano i modelli

18 dicembre 2022 a

a

a

Come sarà il meteo a Capodanno? Ci saranno delle novità soprattutto per quel che riguarda neve e freddo. Lo spiega Mario Giuliacci sul suo sito: "Le indicazioni che arrivano dagli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali infatti suggeriscono che proprio negli ultimi giorni dell'anno le condizioni meteo possano andare incontro a un nuovo brusco cambiamento".

Meteo-Giuliacci: Anticlone africano? Clamorosa svolta alla vigilia di Natale

Prima di Natale, il maltempo dovrebbe dare un po' di tregua all'Italia. Dunque poche piogge, nevicate praticamente assenti e temperature miti, soprattutto al Sud. Poi, però, c'è la possibilità che qualcosa cambi proprio per Natale. In ogni caso è improbabile una brusca virata verso gelo e neve. Anche se - spiega il meteorologo -"nell'ultima parte del mese potrebbe accadere qualcosa di davvero clamoroso, e allora gli scenari cambierebbero in modo davvero brusco".

Meteo-Giuliacci, colpo di scena: dopo il freddo una grossa sorpresa

"I modelli previsionali vedono all'orizzonte una brusca sterzata invernale, fatta di freddo intenso e neve - si legge ancora sul sito di Giuliacci -. Ma quando arriverà questo improvviso cambio di scenario? E quali saranno le regioni coinvolte? Difficile dare indicazioni precise, sia in termini temporali che spaziale, perché i giorni che mancano al possibile peggioramento invernale sono ancora troppi". Stando alle prime previsioni, però, pare che intorno al 30-31 dicembre arriveranno correnti polari in Italia. Il Capodanno, insomma, potrebbe essere all'insegna del gelo e della neve.