Covid, i primi risultati sui tamponi di chi arriva in Italia: la variante individuata

Il caso dei passeggeri provenienti dalla Cina positivi negli aeroporti di Milano a Roma hanno fatto scattare subito l'allarme. L'assessore alla Sanità in Lombardia, Guido Bertolaso ha fatto sapere che di fatto secondo i primi risultati riscontrati nella giornata di ieri, un passeggero su due è positivo. Ma in queste ore si stanno processando i tamponi positivi per capire quale possa essere la variante arrivata in Italia con i voli dalla Cina.

E a fornire una prima risposta su questo fronte è stato il premier Giorgia Meloni che nella conferenza stampa di fine anno ha affermato: "In Italia finora l’incidenza di Covid era in calo, assolutamente sotto controllo. C’è questa nuova situazione determinata da quanto accaduto in Cina e noi ci siamo mossi immediatamente, in coerenza con quanto avevamo chiesto in passato".

"Ho aspettato a parlare": Covid dalla Cina, Bertolaso dice come stanno le cose

Il ministero della Salute ha immediatamente reso obbligatorio il tampone per chi arriva dalla Cina e ha anche reso obbligatorio il tampone d'uscita per chi risulta positivo tra i passeggeri. E proprio questo punto è stato sottolineato dalla Meloni: "La misura presa da Schillaci rischia di essere non completamente efficace se non presa a livello europeo - aggiunge - ho chiesto al ministro Schillaci di scrivere al commissario europeo per prendere a livello europeo". Infine il premier ha parlato dei primi risultati sul fronte varianti: "Stiamo sequenziando più o meno trenta casi, i primi 15 già sequenziati sono varianti Omicron già presenti in Italia".