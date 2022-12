Meteo, la sconvolgente profezia di Giuliacci: "10 gradi"

30 dicembre 2022 a

a

a

Fate molta attenzione alle vacanze per il Capodanno. Soprattutto se avete preso dei giorni fino all'Epifania. Il meteo, come riporta meteogiuliacci.it, potrebbe subire una inversione di tendenza. Infatti, secondo le previsioni del Colonnello Mario Giuliacci, le temperature potrebbero subire un crollo netto intorno al 6 gennaio. E a questo punto vanno riviste con attenzione tutti gli scenari per questo inizio di gennaio 2023.

Meteo, il giorno in cui arriva il gelo: la nera profezia che stravolge tutto

"Dovrebbe così aprirsi una fase piovosa, soprattutto al Nord e regioni tirreniche, destinata a caratterizzare il tempo sull'Italia almeno fino a metà mese. E il freddo? Seguirà le piogge di qualche giorno: in base alle proiezioni attuali correnti fredde di origine polare marittima irromperanno intorno al 10 gennaio", spiega Mario Giuliacci.

"Cambia tutto". Meteo-Giuliacci, ribaltone e mistero: dubbi su Capodanno

Ma di fatto gli occhi sono puntati sul weekend dell'Epifania che potrebbe segnare la vera inversione di tendenza. Intanto per quanto riguarda la giornata di Capodanno e quella di San Silvestro: "Tra Sabato 31 e Domenica 1 Gennaio 2023, ovvero nella Notte si San Silvestro, sono possibili scarti rispetto alla media climatica fino a 10 gradi, con valori in montagna più simili a quelli di aprile o maggio". Insomma faremo i conti con un vero e proprio ribaltone delle temperature e con una altalena delle condizioni meteo.