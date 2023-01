Meteo, Giuliacci rivela cosa accadrà in Italia: "Vortice polare"

01 gennaio 2023 a

Sta per arrivare il vortice polare. Secondo le previsioni de ilmeteogiuliacci.it, le condizioni meteo sul nostro Paese potrebbero cambiare in modo repentino con un ribaltamento di fronte inaspettato. Infatti a Natale l'Italia ha potuto godere di un clima mite con temperature quasi primaverili soprattutto al centrosud. Adesso a quanto pare, secondo Mario Giuliacci le cose possono cambiare. E pure in fretta. Il vortice polare, come spiega il colonnello "è una “trottola” che gira attorno al Polo Nord e, di tanto in tanto, si sfalda in mille pezzi, grazie al cosiddetto "Stratwarming", ovverosia un riscaldamento ad altissime quote che lo fa sfracellare".

Poi lo stesso Giuliacci spiega quali sono gli scenari per il nostro Paese: "Il Vortice Polare è compatto e maggiori sono le probabilità di alte pressioni sull’Italia (esattamente come siamo ora!). Più è sfaldato e più è facile che veniamo interessati da gelo e neve".

Infine le previsioni per i prossimi giorni: "Le proiezioni meteo dicono che la fase anticiclonica, stabile e asciutta, dovrebbe terminare intorno all'Epifania, con il ritorno sull'Italia delle perturbazioni provenienti dall'Atlantico. Se da un lato è vero che in alcuni regioni nordoccidentali pioviggina, altrove c'è sole e mitezza. Di conseguenza, dovrebbe così aprirsi una fase piovosa, soprattutto al Nord e regioni tirreniche, destinata a caratterizzare il tempo sull'Italia almeno fino a metà mese. E il freddo? Seguirà le piogge di qualche giorno: in base alle proiezioni attuali correnti fredde di origine polare marittima irromperanno intorno al 10 gennaio, portando un sensibile calo delle temperature".