Papa Francesco, la voce impazzita: "Vuole dimettersi, ha già firmato"

La lettera di dimissioni l'aveva già firmata e consegnata all'ex Segretario di Stato Tarcisio Bertone all'indomani della sua elezione sul soglio di Pietro. "In caso d'impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già", aveva spiegato Papa Francesco non nascondendo mai la possibilità di un passo indietro come il suo predecessore. Resta da vedere se quel passo lo farà mai, visto che di questo tipo di documento avevano già fatto uso anche altri pontefici: ne scrisse uno Pio XII quando temeva di essere rapito da Hitler; lo fece Paolo VI quando dovette affrontare problemi di salute; Giovanni Paolo II valutò la cosa ma si risolse a rimanere al governo fino all'ultimo respiro.

"Deciderà il Signore", ha detto più di una volta Francesco. Ora che il Signore ha chiamato a sé il Papa Emerito in molti suppongono che Bergoglio possa procedere seguendo le orme del suo predecessore. Del resto tre papi in Vaticano di cui uno regnante e due pensionati, sarebbero stati troppi, ma ora con la morte di Ratzinger tutto appare più semplice: "Arriverà il momento quando io vedrò che non ce la faccio. Lo farò e questo è il grande esempio di Papa Benedetto, è stata una cosa tanto buona per la Chiesa", aveva già puntualizzato Francesco. Di certo c'è che in caso di rinuncia non tornerebbe in Argentina. In una intervista aveva detto: "Sono il vescovo di Roma, in quel caso sarei il vescovo emerito di Roma", aggiungendo che si stabilirebbe al Laterano per ritagliarsi tempo e stare al servizio della gente.