FdI, commissione d'inchiesta Covid: "Indagheremo anche su questo"

20 gennaio 2023 a

È stato uno dei tormentoni della fase più acuta della pandemia: i banchi a rotelle, fortemente voluti dall'allora ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, sostenuta da tutto il governo giallorosso. Dove sono finiti adesso quei banchi? Erano stati introdotti in parecchie scuole italiane con l'obiettivo di mantenere più facilmente il distanziamento tra gli studenti in classe. A svelare cosa sia successo a questi banchi oggi è un video ripreso da una testimone a Firenze e pubblicato da Fratelli d'Italia su Facebook.

Nel filmato in questione si vedono decine di banchi accatastati, gli uni sopra gli altri, fuori da una scuola. "Sono davanti all'Istituto Gobetti-Volta a Bagno a Ripoli - dice la donna nel video -. Volevo mostrarvi questa cosa qui. Non avrei mai creduto che qui in zona a Firenze potesse esserci questo spreco... volevo notificarvelo, non credo che voi possiate fare niente ma, insomma, è un dato di fatto questo dei banchi a rotelle... guardate qua che fine hanno fatto".

"Guardate che fine hanno fatto i banchi a rotelle fortemente voluti dai Governi precedenti - si legge nel commento di FdI a corredo del filmato -. La nostra Commissione d'Inchiesta farà luce anche su questo: vogliamo conoscere la verità sulla gestione della pandemia, sui fondi spesi, sulle incongruenze e sui provvedimenti illogici degli ultimi anni". Non è la prima volta che il partito di Giorgia Meloni chiede di fare luce su quel periodo e in particolare sul lavoro dell'allora ministro della Salute Roberto Speranza, che Fratelli d'Italia ha sempre contestato.