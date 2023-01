Terremoto a Gambettola: sciame sismico in Romagna

28 gennaio 2023 a

La Romagna trema ancora. Alle 6.32 di sabato mattina altra scossa di terremoto, di magnitudo 4.1, con epicentro a Gambettola, piccola cittadina sulla via Emilia tra Forlì e Cesena. La scossa è stata registrata dalla sala sismica dll'Ingv di Roma e localizzata a una profondità di 18 km: è stata avvertita nitidamente anche a Rimini e sulla costa adriatica. Poco dopo sono state registrate altre due lievi scosse nella zona di Cesenatico. A seguito dell'evento sismico, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa di Gambettola segue altri due eventi di uno sciame sismico che sta interessando tutta la regione da metà settimana.

La circolazione ferroviaria lungo la linea Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna è stata sospesa in via precauzionale dalle 6.45 per consentire le verifiche tecniche a seguito della scossa di terremoto. I controlli potrebbero richiedere ancora un paio d'ore. I treni regionali potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Forlì e Rimini e Rimini e Ravenna, secondo quanto comunicato da Trenitalia.

Scuole chiuse oggi a Gambettola, lezioni regolari invece a Cesenatico dove il sindaco Matteo Gozzoli ha annunciato però nuovi controlli nelle strutture. "Le scuole rimarranno aperte, stiamo organizzando nuovi controlli a titolo precauzionale in tutti gli edifici scolastici e pubblici con i nostri tecnici. Al momento non risultano segnalazioni di danni di alcun genere", scrive su Facebook Gozzoli. L'intensità 4.1, nota, è "la stessa di giovedì che non aveva provocato danni". "In relazione alla scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata dall'Ingv alle 6.32 con epicentro a Gambettola, avvertita anche a Ravenna, al momento non si registra nessun danno", scrive sempre su Facebook il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale alla luce del movimento tellurico che ha interessato la vicina cittadina del Cesenate. "Le scuole rimarranno aperte, stiamo organizzando nuovi controlli a titolo precauzionale in tutti gli edifici scolastici e pubblici con i nostri tecnici. Al momento non risultano segnalazioni di danni di alcun genere", conferma anche Enzo Luttaca, sindaco di Cesena.