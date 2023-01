Meteo stravolto, Giuliacci: temperature in rialzo sull'Italia

30 gennaio 2023 a

Condizioni meteo in deciso miglioramento in questi ultimi giorni di gennaio sull’Italia grazie alla progressiva rimonta di un campo di alta pressione da ovest. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano ancora temperature in media ma con un possibile ulteriore rialzo a partire dal primo weekend del mese. Correnti fredde scenderanno ancora tra l’Europa orientale e i Balcani interessando marginalmente la nostra Penisola dove le temperature risulteranno in media o poco al di sotto. Diffuse gelate notturne anche in pianura nei prossimi giorni a causa delle inversioni termiche.

Meteo, Giuliacci avvisa l'Italia: "Quando saremo travolti da Attila"

Il robusto anticiclone presente sull’Atlantico spingerà sempre più verso l’Europa occidentale e anche l’inizio di febbraio potrebbe vedere condizioni meteo generalmente asciutte sull’Italia. E su questo fronte anche il colonnello Mario Giuliacci su ilmeteogiuliacci.it spiega le sue previsioni: "La prima parte della nuova settimana in realtà vedrà protagonista l'alta pressione che, nell'occupare il settore più occidentale dell'Europa, si allungherà parzialmente fino all’Italia, favorendo un rialzo delle temperature in gran parte del nostro Paese, con le temperature che in alcune regioni torneranno temporaneamente a spingersi leggermente oltre la norma". Insomma a quanto pare avremo temperature ben diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni con un rialzo importante della colonnina di mercurio.