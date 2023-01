Meteo, Giuliacci fa scattare l'allarme: "Bordata gelida sull'Italia"

31 gennaio 2023 a

Sta per arrivare una piccola ondata di alta pressione che potrebbe portare a un rialzo delle temperature nei prossimi giorni. Un rialzo che però potrebbe essere seguito da una vera e propria "bordata di gelo" come l'ha definita su meteogiuliacci.it, il colonnello Mario Giuliacci. Infatti dopo qualche giorno mite, potrebbe scatenarsi una vera e propria ondata di freddo e gelo che investirà il Paese.



