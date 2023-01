Meteo, minaccia dalla Russia: "Nikola", perché l'Italia è in pericolo

31 gennaio 2023 a

A febbraio torna l'inverno gelido. Tra il 7 e l'8 del mese, Nikola potrebbe abbattersi su tutta l'Italia. In arrivo dalla Russia, l'aria gelida ci farà ripiombare nel pieno dell'inverno. Tutta "colpa" dell''Anticiclone delle Azzorre. Quest'ultimo potrebbe spingersi fino a latitudini molto elevate, creando una particolare configurazione sinottica in grado di destabilizzare non poco il quadro climatico. Nikola - conferma Lorenzo Tredici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it - scivolerà come "un fiume d'aria" verso il bacino del Mediterraneo.

In ogni caso il freddo arriverà dopo i primi giorni del mese. Febbraio infatti si aprirà con un tempo stabile su tutte le Regioni. Da segnalare il passaggio di nubi ad alta quota con temporanee velature dapprima al Nord e poi al Centro, e un aumento della nuvolosità di tipo basso sulla Sardegna occidentale, in Liguria, su parte delle regioni tirreniche fino alla Campania e sulla Sicilia occidentale.

Le temperature minime subiranno un lieve calo. Specialmente al Sud e nelle Isole. Effetto opposto nel Centronord, dove invece si assisterà a un rialzo. Più instabile la giornata di giovedì 2, quando nelle Alpi più settentrionali vedremo cielo nuvoloso, con alcune nevicate sul nord dell’Alto Adige e sulle Dolomiti settentrionali. Temperature per lo più in aumento nelle minime, pressoché stabili nelle massime.