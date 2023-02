Meteo, Mario Giuliacci: "Gelo epocale sull'Italia?", la profezia

06 febbraio 2023 a

Con sei settimane di ritardo arriva in Italia l'inverno. E lo fa con un drastico calo delle temperature per via di un nocciolo d'aria gelida, originatosi in Russia, con moto retrogrado, che interesserà l’Italia. Già in queste ore sta interessando i Balcani e tra poco arriverà pure nel Bel Paese. Ma ci saranno poche precipitazioni e poca neve. Il perché lo spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito Meteogiuliacci.it: "La massa d'aria è molto secca e non riuscirà a formare un profondo minimo di bassa pressione. In altre parole: forte calo termico ma poche nevicate!", puntualizza il meteorologo spiegando che "la massa d’aria artico-continentale provocherà effetti su gran parte delle nostre regioni, com'è lecito aspettarsi".

"Bordata gelida". Scatta l'allarme, Giuliacci: cosa accadrà in Italia

Questo pattern meteo è tipico dei mesi invernali, un tempo assai ben più frequente, ma oggi divenuto inusuale con il riscaldamento globale. "Abituati alla mitezza, ci pare che sia un gelo epocale di Burian", fa notare Giuliacci, "ma in realtà è un'importante fase fredda, ma non cosi eccezionale". Il maltempo ha iniziato oggi ad interessare il Nord, ma con poche sfiocchettate tra Piemonte ed Emilia, nulla invece a nord del Po, in posizione sfavorevole per precipitazioni diffuse con questa tipologia di pattern. Poi, un po' precipitazioni si avranno in Calabria e nelle due Isole Maggiori, con fenomeno però meno diffusi dei precedenti, ma nevosi a quote pienamente invernali.