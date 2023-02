Meteo, Giuliacci e il gelo sull'Italia: "Giovedì cambia tutto"

07 febbraio 2023 a

a

a

Stiamo vivendo la settimana più fredda dell'inverno: NìKola imperversa sull'Italia e porta sotto zero le minime in Valpadana ma anche sulle pianure del Centro e al Sud laddove i cieli si presenteranno sereni. La sensazione di freddo sarà infatti acutizzata dai venti di bora, grecale e levante che soffieranno da moderati a forti a più riprese, con raffiche anche di oltre 60-70km/h su versante Adriatico e Sud Italia. L'interazione di questi venti freddi russi con il Mediterraneo favorirà locali rovesci nevosi a quote collinari e anche al livello del mare tra Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche. Qualche fiocco di neve potrà vedersi anche tra Toscana orientale e Umbria, nonché su bassa Emilia e Romagna. Sul resto d'Italia precipitazioni per lo più scarse se non del tutto assenti, salvo deboli nevicate a ridosso del Piemonte occidentale, fino in pianura. Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno comunque Sicilia e Sardegna, anche a sfondo temporalesco, con neve non in pianura ma comunque a quote medio-basse.

Meteo: in Lombardia weekend di sole e vento, tra domenica e lunedì brusco calo termico

Le previsioni meteo dicono che questa fase gelida che ci accompagnerà almeno fino a venerdì, con un peggioramento da domani. Durante il weekend, il nocciolo gelido NìKola, in compagnia del ciclone arrivato da Ibiza, inizia ad allontanarsi ma ci saranno ancora nevicate in Sicilia e Calabria. La prossima settimana potrebbe invece farsi spazio l'anticiclone di San Valentino, responsabile di un rialzo delle temperature anche deciso e tempo stabile, in particolare ancora una volta al Nord che continua a soffrire un marcato status siccitoso. Il Sud invece potrebbe risentire ancora di spifferi freddi dai Balcani, con ulteriori episodi d'instabilità atmosferica. E sulle previsioni meteo è interevnuto anche il colonnelo Mario Giuliacci: "Freddo intenso fino a giovedì, con temperature ovunque al di sotto della norma, in diverse località anche di 6-8 gradi. Poi da venerdì generale rialzo delle temperature che nel weekend torneranno nella norma. Nei prossimi giorni piogge e nevicate coinvolgeranno solo alcune zone: piogge su Calabria e Isole con neve oltre 400-800 metri; - ha affermato Giuliacci all'Adnkronos - nevicate fino a quote molto basse, a tratti anche lungo le coste, su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Nel weekend prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia