Varese, uomo ucciso durante blitz anti-droga: indagato un carabiniere

11 febbraio 2023 a

Omicidio a Castelveccana, in provincia di Varese, dove nella tarda serata di ieri venerdi 10 febbraio, in una zona boschiva, dopo una telefonata anonima, è stato rinvenuto il corpo di un giovane uomo, apparentemente di origine nordafricana, e al momento non identificato, con una ferita da arma da fuoco alla schiena. Un omicidio per il quale è indagato un carabiniere, riferisce la Procura di Varese.

"Dopo l’intervento sul luogo dei vigili del fuoco, del servizio del 118 e dei carabinieri, estratto il corpo da un dirupo, a seguito di ulteriori accertamenti, è emerso che nel pomeriggio della stessa giornata era stato svolto un servizio da parte di appartenenti all’Arma dei Carabinieri per il contrasto all’attività di vendita di sostanze stupefacenti e che‚ nella circostanza, un sottufficiale aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco, ritenendo di trovarsi al cospetto di persone armate". Per questa ragione il carabiniere è ora "indagato del delitto di omicidio". La Procura spiega che "saranno svolte tutte le attività di indagine utili a chiarire la dinamica dei fatti, inclusi accertamenti tecnici per la verifica della traiettoria e della tipologia del proiettile che ha attinto il corpo, non potendosi allo stato escludere qualsiasi ricostruzione alternativa rispetto alla responsabilità del militare".