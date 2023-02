Napoli, Rossella morta dopo il pranzo al ristorante: un tragico sospetto

11 febbraio 2023 a

Napoli sconvolta e in lacrime per la morte di Rossella Di Fuorti, morta a 40 anni dopo aver festeggiato il suo compleanno. La donna, madre di 2 bambini, è deceduta dopo aver mangiato del sushi a pranzo in un ristorante giapponese. In attesa dei risultati dell'autopsia, il sospetto è che la vittima, residente a Soccavo, possa essere stata stroncata da una intossicazione alimentare o da una intolleranza.

La famiglia ha denunciato l'accaduto e la Procura ha aperto un’inchiesta ufficiale. I carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazioni e sanità, hanno ispezionato il ristorante orientale dove Rossella e i suoi familiari avevano pranzato. I militari hanno sequestrato campioni di cibo in attesa ancora di venire analizzati. L'obiettivo è verificare infatti l'eventuale presenza di carica batterica, potenzialmente letale, e l'esecuzione a regola d'arte dell'abbattimento del pesce servito poi a tavola.

Al momento, come certificato dalla relazione del medico del 118 arrivato sul posto per soccorrerla, è arresto cardiaco. Rossella, come ricostruito dai presenti, aveva appena finito di mangiare ed era tornar aa casa intorno alle 15. Poco dopo ha accusato i primi sintomi di malessere, ha vomitato e il suo cuore ha ceduto intorno alle 16, meno di un'ora dopo.