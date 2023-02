Meteo, Giuliacci: weekend da dimenticare, cosa accadrà sull'Italia

16 febbraio 2023 a

Come sarà il meteo a marzo? Ne parla Mario Giuliacci, secondo cui "c’è la possibilità che il prossimo mese abbia un andamento imprevedibile". Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Inglese ECMWF, potremmo avere una primavera poco dinamica. E non sarebbe affatto anomalo, visto che è già è capitato nel recente passato: 2005, 2010, 2016, 2018.

"Come sovente accade nei periodi freddi - spiega il meteorologo - un ruolo decisivo lo giocherà il Vortice Polare: se dovesse andare in pezzi sul finire del mese, è ovvio che per inizio marzo qualcosa di grosso bollirebbe in pentola. Ma è pur vero che ci potrebbero essere seri problemi soprattutto per l'agricoltura e per la vegetazione". Proprio per via di un inverno che è stato piuttosto mite, i fiori e le piante sono già particolarmente avanti, soprattutto al Sud.

Un gelo tardivo, tra l'altro, avrebbe delle conseguenze per nulla positive, sia per la vegetazione sia per i raccolti. Per ora, comunque, non è possibile stabilire con certezza quali siano le reali possibilità del mese di marzo. "I modelli meteo a lunga gittata non risultano tanto propensi a gelo intenso, ma vedremo col tempo se avranno ragione - chiosa Giuliacci -. Certo è che una primavera troppo fredda dopo un’invernata così mite sarebbe, oltre al danno, pure una beffa". Intanto nel prossimo weekend è previsto un colpo di coda dell'inverno con piogge e raffiche di vento su diverse zone del Paese.