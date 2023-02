Angela Celentano, "non è lei": famiglia disperata dopo il test del Dna

21 febbraio 2023 a

Non è Angela Celentano la ragazza sudamericana che si sospettava fosse la bimba scomparsa 27 anni fa sul Monte Faito, nel comune di Vico Equense. Negativo il test del Dna che era stato eseguito su di lei. L’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia della piccola, ha fatto sapere che "da poche ore hanno appreso che dalla comparazione tra il Dna dei signori Celentano e quello della giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica".

I genitori di Angela, però, non si danno per vinti: "Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa", ha detto il papà Catello Celentano. Questa comunque non era la prima volta che si riaccendevano le speranze di ritrovare Angela. In quest’ultimo caso, però, a dare un po' di speranza in più – oltre alla somiglianza fisica – c'era anche una piccola macchia della pelle. Una voglia. Sia la donna argentina sia Angela ce l’avevano sulla schiena. Anche questo elemento, però, alla fine si è rivelato solo un'illusione.

La famiglia di Angela Celentano ha dichiarato: "Ringraziamo quanti hanno contribuito alle segnalazioni e non smettiamo di sperare di poter riabbracciare la nostra amata figlia. Per il momento riteniamo di rimanere in silenzio e chiediamo rispetto".