Chi l'ha visto, Angela Celentano: ecco la foto a 26 anni dalla scomparsa

Come sarebbe oggi Angela Celentano? Stiamo parlando della bambina scomparsa il 10 agosto 1996 mentre era in gita con i genitori sul Monte Faito a Napoli. Aveva 3 anni. I genitori della piccola, Maria e Catello Celentano, vanno avanti nella ricerca disperata della loro bambina. A occuparsi del caso è stato Chi l'ha visto, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3. Nella puntata andata in onda ieri sera, è stata mostrata la foto di una ragazza che potrebbe essere Angela, la quale oggi avrebbe 29 anni.

Bomba su Chi l'ha visto: "Novità su Angela Celentano", cosa è successo

Nell'immagine mostrata, la ragazza ha capelli lunghi, viso sorridente e pelle luminosa. "Non smettiamo di cercarla, questa immagine farà il giro del mondo", ha detto fiduciosa la conduttrice. L'appello per ritrovare la Celentano è stato riproposto diverse volte e ancora oggi trova l'appoggio del programma di Rai 3. Che non solo ha diffuso l'immagine, ma ha mostrato anche i giocattoli della bambina.

"Non smettiamo di cercarla", hanno ripetuto i suoi genitori in collegamento con la trasmissione. La speranza è quella di ritrovare Angela anche dopo 26 anni. Nei giorni scorsi una segnalazione è arrivata da un Paese latino-americano, dove pare ci sia una sosia di Angela. Il prossimo step per capire se si tratta di lei è il test del Dna.