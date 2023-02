Meteo-choc, "non basterebbero 3 mesi": Italia, cataclisma in estate?

19 febbraio 2023 a

a

a

Mario Tozzi è un noto geologo e divulgatore scientifico. Intervistato da Il Giorno, ha fatto il punto della situazione sull’incubo siccità. “Il cambiamento climatico fa il suo corso - ha spiegato - e noi facciamo finta di niente. Si stanno verificando alterazioni pesanti nei cicli dell’acqua, con piogge concentrate in pochissimo tempo e lunghi periodi di siccità”. Si prospetta infatti un’estate rovente, che non farà altro che aumentare l’allarme.

Meteo, temperature folli a Carnevale: Italia, cosa sta per accadere

Anche se dovesse piovere per tutti i tre mesi della primavera, in alcuni bacini e anche nel distretto del Po le risorse idriche hanno tempi di ricarica molto lunghi: “Sono necessari anni e decenni. Razionamento? Non avrebbe senso conservare l’acqua nei bacini e averla raccolta quando pioveva. Poi non andrebbe sprecata, come invece avviene in agricoltura dove ne viene usata troppa dalle sorgenti. Lo spreco di quella potabile si aggira attorno al 18% e non è lì il problema”.

Meteo, siccità a febbraio: il fenomeno estremo, l'Italia muore

In questo scenario allarmante come si dovrebbe muovere il governo e soprattutto quali misure dovrebbe studiare? Tozzi ha risposto chiaramente: “Il risparmio di acqua tutto l’anno, aiutando i piccoli bacini di ritenzione di acqua piovana, recuperando la cultura diffusa anti spreco, come creare tetti per catturare acqua e conservarla. I settori che utilizzano più acqua, l’industria e l’agricoltura, devono usare quella riciclata. Troppa acqua della sorgente viene sprecata, pensi che la usiamo persino negli scarichi del water. Ma che senso ha?”.