A1, inferno a Frosinone: il gesto eroico del camionista prima di morire

Tragedia sfiorata in autostrada: un camionista campano, Giovanni Gaito, ha accusato un malore improvviso mentre era alla guida di un Tir cisterna carico di ossigeno. È successo ieri sera sull'autostrada A1, intorno alle 19.30, al km 627 direzione Sud, tra i caselli di Frosinone e Ceprano. Il camionista si è accorto che stava accusando un malore, forse un attacco cardiaco, e ha avuto la prontezza di sterzare e portare il Tir carico di ossigeno sulla corsia di emergenza.

Poi per lui, poco più che quarantenne, non c'è stato nulla da fare. Il suo gesto, però, ha evitato quella che poteva essere una tragedia per molti automobilisti che in quel momento si trovavano lì. L'uomo alla fine è morto poco dopo le 19.30, mentre si trovava ancora sulla corsia d'emergenza. Stando alla ricostruzione della polizia stradale di Frosinone, l'autista era in viaggio sulla corsia Sud e, superato il casello di Frosinone, avrebbe cominciato ad accusare il malore che poi lo ha stroncato.

Pare che diversi automobilisti si siano accorti che qualcosa non andasse in quel momento, soprattutto dopo aver visto che quel mezzo aveva un andamento instabile. Al chilometro 627, come spiega Leggo, l'autista ha sterzato e con la parte anteriore del mezzo ha toccato le barriere laterali. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.