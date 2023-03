Meteo, bomba-Giuliacci: "Colpo di coda dell'inverno, ecco quando"

22 marzo 2023 a

Il clima mite di questi giorni farà posto al freddo nell'ultima settimana di marzo. Lo ha spiegato Mario Giuliacci sul suo sito: "La previsione meteo per l'ultima settimana mostra un clamoroso colpo di coda dell'inverno, con protagonisti freddo e neve: insomma, all'improvviso torneremo indietro di oltre un mese nel calendario".

A portare di nuovo aria fredda sull'Italia saranno delle fredde correnti polari in discesa dal Nord Europa. Si comincerà lunedì, quando il gelo si propagherà rapidamente a tutto il Paese. Le temperature, quindi, crolleranno in tutta Italia, con tanto di intensi venti settentrionali. "La giornata più fredda sarà probabilmente quella di martedì, caratterizzata da temperature di alcuni gradi al di sotto della norma da nord a sud in tutta Italia - scrive il meteorologo -. Ed è proprio martedì che la neve potrebbe regalare qualche sorpresa. Dove? In base alle proiezioni odierne sono possibili delle nevicate fino a quote insolitamente basse soprattutto nelle regioni centrali adriatiche, dove i fiocchi potrebbero spingersi fino a quote collinari".

La neve, però, dovrebbe imbiancare anche l'Appennino Meridionale. La durata di questo nuovo inverno però potrebbe essere breve. Pare infatti che poi si passerà di nuovo al caldo. Le temperature rimarranno insolitamente basse, in gran parte d'Italia, anche nella giornata di mercoledì 29. Poi il ribaltone: "Negli ultimi giorni del mese è probabile un'improvvisa decisa espansione del caldo Anticiclone Nord-Africano sulla nostra Penisola - spiega l'esperto -. A cavallo tra fine marzo e inizio aprile è quindi probabile un brusco rialzo termico, con temperature che quindi in pochi giorni passerebbero da valori insolitamente bassi, al di sotto della norma, a picchi di caldo anomalo".