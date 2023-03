Credito prosciugato, "squillo senza risposta": la truffa perfetta

29 marzo 2023 a

Le truffe online e al telefono ormai sono sempre dietro l'angolo. Una delle più diffuse al momento è quella che avviene al cellulare: stiamo parlando della trappola dello squillo senza risposta che mangia tutto il credito presente sulla scheda telefonica. Negli ultimi giorni è successo a una 50enne di Fabriano, che ha subito segnalato alle forze dell'ordine la scomparsa misteriosa del credito, diverse decine di euro, sul cellulare.

La donna ha spiegato ai poliziotti di aver ricevuto numerose chiamate da un numero sconosciuto alle quali non aveva potuto inizialmente rispondere perché stava lavorando. Successivamente però, incuriosita ma anche preoccupata dall’insistenza e dal numero di telefonate, ha deciso di richiamare quel numero. Dall'altra parte, tuttavia, nessuno ha mai risposto. La donna, allora, avrebbe provato a richiamare più volte, ma sempre senza ricevere alcuna risposta. A un certo punto, dopo l’ennesima telefonata, le è arrivato un messaggio dal suo gestore che le comunicava che il suo credito era esaurito.

Gli agenti, come spiegato dal Messaggero, hanno scoperto che la donna era rimasta vittima della cyber-truffa tornata di moda nell’ultimo periodo, la cosiddetta "wangiri", la truffa dello squillo senza risposta. I cybercriminali riescono a dirottare le chiamate su servizi telefonici a pagamento. Per evitare situazioni spiacevoli, la Polizia di Stato suggerisce di fare attenzione e di non ricontattare numeri internazionali.