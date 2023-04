Papa Francesco, "come mi sento?": le parole all'uscita dal Gemelli

01 aprile 2023 a

a

a

"Come mi sento? Ancora vivo, sai": Papa Francesco lo ha detto ai cronisti all'uscita del policlinico Gemelli, mentre si appoggiava a un bastone. Questa mattina infatti ci sono state le dimissioni del pontefice dall'ospedale dopo un ricovero dovuto a un'infezione respiratoria. Quando i giornalisti presenti hanno fatto notare come non si sia fermato un attimo nemmeno in ospedale, lui ha detto: "È la cosa più bella sai, fare il prete". Durante la sua permanenza al policlinico, infatti, Bergoglio ha battezzato un bambino nel reparto Oncologia.

Poi, parlando con un giornalista suo conoscente, il Papa ha ironicamente commentato: "Hai visto che macello?". Dopo aver lasciato l'ospedale, Francesco è uscito dall’auto e ha salutato le persone presenti. In particolare, ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro. Il pontefice, poi, ha fatto sapere: "Domani celebrerò la domenica delle Palme".

Parlando delle sue condizioni, invece, Bergoglio ha rassicurato tutti: "Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura". Un ringraziamento e un apprezzamento importante sono andati al personale sanitario. In particolare, il Papa ha detto di "ammirare chi lavora in ospedale". Tranquilla, invece, l'ultima notte trascorsa in reparto: lo hanno fatto sapere all'Ansa fonti vicine al decimo piano dove il Papa era ricoverato da mercoledì scorso.