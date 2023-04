Meteo-Giuliacci, "Pasqua d'inverno": burrasca e freddo polare, Italia ko

03 aprile 2023 a

Un clima simil-invernale potrebbe caratterizzare la settimana di Pasqua. È quanto emerge dalle previsioni del team di Mario Giuliacci , secondo cui saremo costretti a fare i conti con un notevole raffreddamento in tutta Italia. Già nel corso della domenica delle Palme si è assistito a un’inversione di tendenza sulle pianure ravennati e bolognesi, ma presto il vortice di bassa pressione raggiungerà anche il Sud della penisola.

Entro martedì 4 aprile è atteso un crollo importante delle temperature. “Poche saranno le precipitazioni - scrive Roberto Nanni sul sito di Giuliacci - se non quelle irregolari, localmente a sfondo temporalesco, che si potranno verificare soprattutto nella prima parte di lunedì 3; ma la ventilazione sostenuta da nordest che ci terrà compagnia per qualche giorno, il mare agitato e qualche fenomeno nevoso nelle zone appenniniche a quote decisamente più basse atteso tra mercoledì 5 e giovedì 6, ci farà comprendere che, in fondo, si tratta semplicemente della variabilità meteorologica capace, persino, di far apparire una Pasqua con un clima decisamente più freddo rispetto a quello che ci saremo dovuti aspettare nel periodo tra Natale e Capodanno”.

Pensando esclusivamente alle prossime ore, nella notte tra lunedì e martedì potrebbero verificarsi le prime piogge, mentre tra martedì e mercoledì il crollo delle temperature potrebbe comportare addirittura delle deboli nevicate con quota in calo da 900-1000 metri fino a 300-400 metri.