Meteo, "grandinate e vento forte": Italia, scatta il conto alla rovescia

Il maltempo colpirà l'Italia nei prossimi giorni: basti pensare che ci sarà allerta arancione in ben 12 regioni, con possibili grandinate, venti forti e neve a bassa quota. Già da oggi, lunedì 3 aprile, ci sarà tempo instabile su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di vento soprattutto lungo i settori costieri e su quelli appenninici. A partire da domani mattina, invece, i temporali bagneranno Calabria e Sicilia.

Per domani, in particolare, la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione su alcune zone di Calabria e Sicilia e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni. Allerta gialla anche in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia. Come spiega 3BMeteo, l'aria fredda provocherà condizioni di forte instabilità soprattutto nell'estremo Sud. Sulle regioni settentrionali, invece, ci saranno ampie schiarite alternate ad annuvolamenti su Prealpi, Alpi occidentali ed entroterra ligure, con qualche rovescio tra il pomeriggio e la sera e qualche fiocco di neve sulle valli cuneesi. Ad accompagnare il tutto vento forte e temperature in diminuzione.

Per quanto riguarda il Nord Italia, la giornata di domani sarà soleggiata anche se dal tardo pomeriggio le nuvole raggiungeranno le Alpi e poi si intensificheranno su Piemonte e Liguria dando luogo a dei piovaschi. Nella giornata di mercoledì 5 aprile, correnti fredde continueranno ad arrivare dal Nord Europa e manterranno le temperature al di sotto della media.