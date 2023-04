Meteo, Giuliacci: sull'Italia una Pasquetta da incubo, ecco dove

10 aprile 2023 a

Pioggia e vento. Pasquetta rovinata al centro-sud con l'arrivo di una breve perturbazione. Come riporta il colonnello Giuliacci su meteogiuliacci.it, l'Italia in questa Pasquestta sarà divisa in due. Al nord condizioni stabili e sole, al centro sud invece rischio di forti rovesci. Insomma le scampagnate per chi andrà a fare la grigliata o il pic nic da Roma in giù saranno a rischio. E il colonnello Giuliacci spiega anche come cambierà radicalmente il quadro dopo Pasquetta in vista anche del 25 aprile.

"Le giornate più miti dovrebbero essere tra martedì 11 e giovedì 13 Aprile. Il promontorio africano dovrebbe durare davvero molto poco e lasciare rapidamente spazio a una prima perturbazione proprio nella giornata di giovedì 13. Sarà coinvolto quasi esclusivamente il Nord, che è la zona d'Italia che più ha bisogno di una vera perturbazione. I modelli non sono ancora del tutto concordi, ma potrebbe risultare abbastanza omogenea su larghe zone del Paese.

Più protetto il Meridione, dove l'anticiclone africano avrà radici più stabili", spiega Giuliacci. Poi spazio a un anticiclone che porterà le temperature in rialzo con medie fuori dai valori stagionali. Insomma continuerà l'altalena tra sole e freddo che sta accompagnando questa strana primavera.